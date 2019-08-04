Появилось фото стрелка, входящего в торговый центр в Техасе

4 августа 2019 02:23 (UTC+04:00)

Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса, где произошла стрельба, появилось в распоряжении РИА Новости, передает Trend.

На фото видно, что мужчина держит автомат наготове, во что-то целится. Черты лица стрелка разобрать невозможно.

Как сообщили NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса. Полиция подтвердила задержание одного подозреваемого.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более 20 пострадавших при стрельбе в США находятся в критическом состоянии
В мире 03:04
Минфин США: новые санкции не затронут вторичный рынок нерублевых облигаций России
В мире 00:27
Во время стрельбы в США погибли как минимум десять человек
В мире 3 августа 23:43
Неизвестный открыл огонь в торговом центре в Техасе
В мире 3 августа 22:20
Пентагон поддерживает размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии
Другие страны 3 августа 14:47
В Кабуле заявили о роли правительства в решении о выводе сил США
Другие страны 3 августа 14:42
Лента новостей
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Подмосковье
В мире 03:25
Более 20 пострадавших при стрельбе в США находятся в критическом состоянии
В мире 03:04
«Реал» нашел замену Погба
В мире 03:00
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В мире 02:40
Новый клип Арианы Гранде за сутки набрал более 20 миллионов просмотров
Trend Life 02:31
Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 19 человек
В мире 02:20
Открыта планета, с которой видны 3 разных Солнца
В мире 01:35
Девять самодельных взрывных устройств обнаружено в дагестанском селе
В мире 01:32
МИД Колумбии сообщил о возможном нарушении границы венесуэльскими военными
В мире 01:25