Губернатор Техаса заявил о 20 погибших при стрельбе в торговом центре

4 августа 2019 04:00 (UTC+04:00)

Двадцать человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Эль-Пасо, сообщил в воскресенье журналистам губернатор штата Техас Грег Эббот, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее говорилось о 19 погибших.

Как уточнил глава городской полиции Грег Аллен, ранения получили 26 человек. Его пресс-конференцию транслировал телеканал CBS4.

Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо. Полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе, при этом стражам порядка не пришлось применять оружие.

Мотивы нападавшего, как заявили в полиции, пока не установлены.

По данным NBC, за стрельбу задержан 21-летний житель Далласа. Перед нападением на торговый центр в Эль-Пасо он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечетях в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек и еще столько же пострадали.

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