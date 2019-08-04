Полиция подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе в Техасе

4 августа 2019 05:35 (UTC+04:00)

В связи со стрельбой в Эль-Пасо задержан 21-летний белый мужчина, заявил в воскресенье журналистам глава полиции города Техас Грег Аллен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я не могу назвать его имя сейчас. Это 21-летний белый мужчина", - сказал он.

Он отказался подтвердить, каким оружием пользовался подозреваемый, однако отослал к публикациям в соцсетях, где тот изображен с АК-47. Аллен также подтвердил, что пока задержан всего один человек, который сам сдался полиции на месте происшествия. Пресс-конференцию транслировал телеканал CBS4.

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