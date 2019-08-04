Умершего в США боксера Дадашева похоронят в Петербурге

4 августа 2019 04:36 (UTC+04:00)

Церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США, назначена на воскресенье в Петербурге, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больнице", - написала ранее вдова спортсмена Елизавета Апушкина на его официальной странице в инстаграме.

23 июля стало известно о смерти россиянина после того, как в ночь на 20 июля в США он провел бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). После поединка Дадашев был госпитализирован с травмой головного мозга, 23 июля он скончался в госпитале. Федерация бокса России выразила намерение провести расследование обстоятельств трагедии.

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