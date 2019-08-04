Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе

4 августа 2019 07:23 (UTC+04:00)

Операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо в Техасе, длилась 21 минуту, сообщил журналистам губернатор штата Грег Эбботт, его выступление транслировал телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам Эбботта, информация о стрельбе поступила в воскресенье в 10.39 по местному времени, полицейские прибыли на место происшествия через шесть минут. В 11.06 подозреваемого задержали, рассказал губернатор. При этом, как отмечали в полиции, мужчина сам сдался стражам порядка.

Ранее сообщалось, что в результате нападения вооруженного мужчины на торговый центр Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе погибли 20 человек, еще 26 человек ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии, россиян среди пострадавших нет.

Задержанным оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. Перед тем, как устроить стрельбу в торговом центре Walmart на западе Техаса, он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.

Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом трусости" и осудил его. "Нет никаких причин или оправданий, которые когда-либо оправдывали бы убийство невинных людей", - написал Трамп в Twitter.

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