Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали о произошедшем на месте происшествия

Очевидцы стрельбы, произошедшей в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса, рассказали РИА Новости о происшествии, свидетелями которого они стали, передает Trend.

Стрельба произошла в торговом центре Walmart на западе Техаса в субботу. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. По словам представителя полиции, при задержании силовикам не пришлось применять оружие.

"Он хотел крови, (стрелок - ред.), должно быть, планировал это", - рассказал Кендалл Лонг, который стал свидетелем стрельбы. По его словам, когда люди начали убегать, было слышно, будто он стреляет все быстрее, чтобы суметь ранить больше людей.

По словам Лонга, Эль-Пасо считался одним из наиболее безопасных городов в США, однако после стрельбы в торговом центре, по всей видимости, все изменилось. "Насколько я понимаю, это был самый безопасный город в Америке... Это (стрельба - ред.) все сейчас меняет", - сказал он, назвав произошедшее "внутренним терроризмом".

"Мы просто делали покупки, мы были в отделе женской одежды, и собирались расплатиться, но моя мама услышала, как будто кто-то выполнял строительные работы, ударяя по стене или что-то подобное... Мы собирались расплатиться, и, когда она оглянулась, она сказала, что на самом деле это стрельба. Пригнитесь, пригнитесь, сказала она моему младшему брату и мне. Я схватила маму за руку, схватила младшего брата, и мы выбежали через аварийный выход", - рассказала еще один очевидец происшествия, Бритни Лечуга.

По словам девушки, в торговом центре было "много детей, которые не могли найти своих родителей, все кричали, все были в шоке, не зная что делать, пытаясь спрятаться под одеждой".

Хотя СМИ изначально сообщали о нескольких задержанных стрелках, полиция подтвердила задержание одного. Им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. Перед тем, как устроить стрельбу, он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.

Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.

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