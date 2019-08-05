Япония создает военно-космическое подразделение -СМИ

5 августа 2019 07:13 (UTC+04:00)

Правительство Японии намерено создать в 2020-м году военно-космическое подразделение Сил самообороны в связи с активизацией использования космоса в оборонных целях другими странами, в том числе США, Россией и Китаем, сообщила в понедельник японская газета "Иомиури", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, ожидается, что новое подразделение из 70 человек будет размещено на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю к западу от Токио. План его создания был составлен в декабре 2018 года.

"Японское правительство в настоящее время работает над системой космического слежения с земли, используя высокочувствительный радар и оптический телескоп, ее эксплуатация ожидается с 2023 года", - говорится в сообщении.

Главная задача подразделения, как ожидается, будет состоять в том, чтобы, используя эту систему, следить за космическим мусором, угрозами атак или помех со стороны спутников других стран.

Поскольку такого опыта у Сил самообороны Японии не было, после создания подразделения его сотрудники будут направлены на тренинги в вооруженные силы США и японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Отмечается, что изначально планы создания военно-космического подразделения были на 2022 год, однако работу было решено ускорить.

Как сообщает издание, США планируют создать свои космические войска до 2020 года, то есть практически одновременно с Японией, в чем Токио видит большие возможности для взаимодействия с американскими вооруженными силами в космическом пространстве.

В апреле этого года на переговорах в формате "два плюс два" между США и Японией в Вашингтоне была достигнута договоренность оснастить планируемый к запуску в 2023 году японский квазизенитный спутник сенсором космического слежения министерства обороны США.

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