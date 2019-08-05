Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США и может повысить пошлины на ее

5 августа 2019 21:51 (UTC+04:00)

Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США и не исключает повышение пошлин на такую продукцию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в опубликованном в понедельник сообщении "Синьхуа", этот шаг был сделан в ответ на решение американской стороны ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР не исключает поднятие ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции, сделки по которым были заключены после 3 августа. Соответствующие китайские предприятия уже приостановили закупки сельхозпродукции из США", - указывает агентство.

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