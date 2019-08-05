В Красноярском крае ввели режим ЧС в районе, где горит армейский склад

5 августа 2019 22:18 (UTC+04:00)

Режим ЧС введен в Ачинском районе Красноярского края, где горит и взрывается склад с боеприпасами, сообщает пресс-служба администрации района, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Решением комиссии на территории Ачинского района введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей близлежащих деревень, это коснется, как заявил губернатор Александр Усс, около 6 тысяч человек. Медики сообщили о восьми пострадавших.

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