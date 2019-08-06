Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Красноярском крае выросло до девяти

Еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае поступил в больницу, таким образом, число пострадавших увеличилось до девяти человек.

Об этом ТАСС сообщили на горячей линии Ачинской центральной районной больницы, передает Trend.

"Девять человек, девятый сейчас в приемном покое, поступает. Состояние средней тяжести, получил травму от взрывной волны. Мужчина - пожарный", - рассказал собеседник агентства.

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