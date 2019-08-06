ФБР: террористы-одиночки с идеями белого шовинизма представляют серьезную угрозу

6 августа 2019 02:06 (UTC+04:00)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается в настоящее время 850 делами о внутреннем терроризме, и в большинстве этих расследований фигурируют лица, приверженные идеям расизма и белого шовинизма. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наибольшую озабоченность вызывают одиночки, в основном использующие огнестрельное оружие, - привела газета мнение сотрудника контртеррористического отдела ФБР Майкла Макгэррити. - Эти одиночки составляют большинство среди внутренних террористов, действия которых оборачиваются гибелью людей".

Предотвращение таких преступлений превратилось в серьезную проблему для сотрудников правоохранительных органов США, поскольку последние годы они уделяли основное внимание противодействию угрозам исламского экстремизма, отметила газета. Ссылаясь на мнение профессора Джонатана Метцла из Университета Вандербилта, который занимается изучением влияния идей белого шовинизма на совершение преступлений, The Wall Street Journal отметила, что первоочередное внимание следует уделить противодействию этой идеологии, под влияние которой попадают молодые разочаровавшиеся в жизни люди.

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