Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Акции Activision Blizzard Inc. на закрытии торгов в понедельник потеряли 5,96% стоимости и опустились до 46,1 доллара за акцию, Electronic Arts Inc подешевели на 4,63% - до 88,59 доллара за акцию, Take-Two Interactive Software Inc. потеряли 5,19%, инвесторы давали 115,38 доллара за акцию.

В своем обращении Трамп заявил, что "мы должны остановить восхваление насилия в нашем обществе и это должно включать и отвратительные и ужасные видеоигры, которые стали теперь обычным делом".

Выступление Трампа было посвящено очередному витку насилия, свидетелем которого американцы стали в прошедшие выходные. В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 22 человека, десятки ранены. Многие из них в тяжелом состоянии. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали.

