СМИ: сестра Эвелины Бледанс вновь стала фигурантом уголовного дела

6 августа 2019 02:16 (UTC+04:00)

Диана Бледанс — сестра телеведущей Эвелины Бледанс — вновь стала фигурантом уголовного дела. Соответствующую информацию распространил kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, в минувшем апреле в Ялте сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Camry, принадлежащий Диане. В ходе проверки выяснилось, что идентификационный номер кузова машины был изменен. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют, не числится ли автомобиль Дианы в угоне.

В конце июля по инициативе прокуратуры Республики Крым было возбуждено уголовное дело по 326 статье УК РФ "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства". Сейчас Диана проходит по делу как свидетель, но, если окажется, что она имеет отношение к изменению номера кузова на принадлежащей ей машине, женщина может снова лишиться свободы.

В 2017 году Диана Бледанс стала участницей ток-шоу "Говорим и показываем" на телеканале НТВ. В ходе телепрограммы выяснилось, что у Дианы и Эвелины один отец, но разные матери, поэтому они практически не виделись.
Ранее Диана Бледанс отбыла наказание в колонии за контрабанду сильнодействующих веществ.

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