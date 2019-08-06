Мексика примет участие в расследовании стрельбы в Техасе

6 августа 2019 04:17 (UTC+04:00)

Мексика примет участие в расследовании обстоятельств стрельбы в американском Эль-Пасо, в результате которой погибли 22 человека, в том числе мексиканцы, сообщил в понедельник глава МИД страны Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы начнем процессуальные действия для доступа к оружию, с помощью которого было совершено это варварство. Мы примем участие в расследовании и суде по делу о терроризме против мексиканцев в США. Решение относительно запроса на экстрадицию (виновного) будет принято генеральной прокуратурой республики", - написал Эбрард в своем микроблоге в Twitter.

В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.

Ранее Эбрард сообщил, что число погибших мексиканцев в этом нападении составило восемь человек.

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