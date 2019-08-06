В Гаити 11 человек погибли в результате ДТП

6 августа 2019 04:55 (UTC+04:00)

Не менее 11 человек погибли и более 30 пострадали в результате ДТП, произошедшего в республике Гаити. Об этом в понедельник сообщил новостной портал HaitiLibre, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Авария произошла в департаменте Гранд-Анс на западе страны. По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего людей, потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. Все пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается. Полиция страны проводит расследование инцидента.

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