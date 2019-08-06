Взрывы на горящем складе Минобороны под Ачинском утихли

Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском Красноярского края начали утихать, сообщили РИА Новости в мэрии города, передает Trend.

"Звуки взрывов начали утихать утром. Сейчас – совсем тишина", - сказал собеседник агентства.

В 17.00 в понедельник на складе артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка, произошел пожар и взрывы.

Идет эвакуация жителей близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска, на утро вторника эвакуировано почти четыре тысячи жителей. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Часть жителей отправлена в Красноярск – первая электричка с более чем 250 пассажирами уже прибыла в краевой центр.

За медпомощью обратились десять человек. Двое пострадавших остаются в больнице Ачинска, еще двух отправили бортом санавиации в Красноярск. Часть пострадавших находится на амбулаторном лечении.

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