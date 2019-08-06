В Индии пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме

6 августа 2019 06:28 (UTC+04:00)

Пять человек погибли и не менее 11 пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в столице Индии, сообщает агентство ANI со ссылкой на пожарную службу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, пожар вспыхнул в понедельник поздно вечером в районе Закер Нагар. Пожарным удалось спасти не менее 20 человек.

По словам главного врача больницы Holy Family, пять человек находятся в отделении реанимации, еще один пострадавший сейчас в педиатрическом отделении интенсивной терапии.

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