Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции

6 августа 2019 06:32 (UTC+04:00)

Китайские компании уже приостановили закупки американской сельхозпродукции из-за нарушения со стороны США достигнутых ранее договоренностей, говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая. Трамп озвучил свое решение по пошлинам после того, как представители США вернулись из Китая, где 30-31 июля прошел очередной раунд торговых переговоров.

"Комитет по тарифам Госсовета КНР не будет отменять ввозные повышенные пошлины на закупленную после 3 августа сельхозпродукцию из США, соответствующие китайские предприятия уже приостановили закупки американской сельхозпродукции", - говорится в сообщении.

В торговом ведомстве Китая отметили, что решение американской стороны ввести дополнительные пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Осаке.

"Рынок Китая огромен, перспективы ввоза качественной американской сельхозпродукции очень светлые, но мы надеемся на то, что американская сторона будет подобающим образом выполнять консенсус, держать свое слово, выполнять свои обещания и создавать необходимые условия для сотрудничества в сельскохозяйственной сфере", - добавили в минкоммерции.
В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал. Китай ранее заявлял, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.

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