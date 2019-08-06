Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю

Третью группу косаток из "китовой тюрьмы", доставленных во вторник на мыс Перовского в Хабаровском крае, выпустили на волю, сообщил РИА Новости ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян, передает Trend.

Машины с тремя косатками из бухты Средняя в Приморье прибыли в Хабаровск в пятницу. Животных перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка, где снова перегрузили на машины и отправили на мыс Перовского. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля.

"Состоялся выпуск косаток в море. Это произошло в 11.40 (4.40 мск) вторника. Они сейчас плавают вместе, мы их снимаем с коптера. Какое-то время их будут сопровождать специалисты ВНИРО, оператор Greenpeace и эксперт Виктор Никифоров на катамаране", - сказал Таргулян.

По его словам, перед выпуском животных осмотрели ветеринары, взяли необходимые пробы, установили спутниковые метки. Косаток пергрузили в транспортировочную клеть и опустили в море. От плавучего вольера решили отказаться.

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