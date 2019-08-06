Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предполагающий введение дополнительных санкций в отношении собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции. Текст указа распространила в понедельник пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро", - утверждается в письме президента, направленном руководству Конгресса США. Речь идет о "всей собственности и имущественных интересах правительства Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах, в будущем окажутся в США, находятся в настоящий момент или будут находиться в собственности или под контролем любого лица (физического или юридического - прим.) из США". Они "блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, сняты со счетов, и с ними не могут быть совершены никакие иные действия", говорится в указе.

Под блокировку попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA, уточняется в документе. Кроме того, санкции распространяются на всех "лиц, находящихся в подчинении или под контролем, как прямо, так и косвенно, перечисленных выше [ведомств и организаций]", а также всех, кто "действует или намерен действовать прямо или косвенно в интересах или от лица перечисленных выше [ведомств и организаций", подчеркивается в тексте.

Отмечается, что указ вступил в силу 5 августа.

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