В Лиссабоне жители выступают против развития круизного туризма

Жители Лиссабона жалуются, что многочисленные круизные лайнеры загрязняют экологию города, а ночью шум самолетов над жилыми кварталами не дает уснуть, сообщает Deutsche Welle, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За последние пять лет число иностранных туристов в столице Португалии выросло на 81%, до 30 миллионов человек в 2018 году, отчасти - благодаря пассажирскому терминалу для круизных судов, открытому в Лиссабоне два года назад. Около 300 лайнеров ежегодно заходят в порт, ожидается, что в этом году 600 тысяч пассажиров воспользуются гаванью.

Большие объемы выбросов твердых частиц и диоксида серы (SO2) сделали порт шестым по уровню загрязненности в Европе. Выбросы от круизных судов на 86% превышают выбросы от автомобильного транспорта всей страны за год, пишет издание.

Самолеты, которые пролетают всего в сотне метров над крышами домов, также загрязняют воздух и не дают спать местным жителям. За ночь в аэропорт обслуживает до 26 рейсов.

По мнению экологов, туристический бум особенно мешает жителям центра города. Однако власти не реагируют на их жалобы, поскольку туризм является основным источником дохода для страны и приносит более 15 миллиардов евро ежегодно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.