Стрелок в Дейтоне доработал оружие, чтобы обойти запрет на винтовки

6 августа 2019 08:17 (UTC+04:00)

Оружие, из которого стрелок в американском городе Дейтон убил девять человек, было модифицировано, чтобы обойти действующий в штате запрет на штурмовые винтовки, заявил во вторник журналистам глава полиции города Ричард Бил, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Стрельба в Дейтоне произошла в ночь на воскресенье: 24-летний Коннор Беттс был почти сразу застрелен полицейскими, однако успел убить девять человек и ранить более 30. Его мотивы не установлены.

"Оно (оружие – ред.) было модифицировано, чтобы функционировать как винтовка и обойти любые законодательные запреты", - приводит слова Била телеканал CBS. При этом глава полиции не стал уточнять, как именно убийца доработал свое оружие. Бил лишь отметил, что все необходимые детали можно легально купить в интернете.

Американское законодательство считает пистолетом любое огнестрельное оружие без приклада, длина ствола которого не превышает 40 сантиметров, а само оружие в сборе не длиннее 66 сантиметров. Пользуясь этим, производители оружия выпускают образцы, внешне напоминающие, например, армейские винтовки AR-15, но юридически из-за особенностей конструкции являющиеся пистолетами.

Такие изделия пользуются популярностью в штатах, где существуют ограничения на покупку штурмовых винтовок. Кроме того, продаются детали, позволяющие и дальше дорабатывать подобные "пистолеты". Судя по распространенным полицией фотографиям, Беттс использовал такое оружие. Также убийца оснастил его барабанным магазином на 100 патронов.

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