Израильский спутник связи AMOS-17 выведен на околоземную орбиту

Американская компания SpaceX успешно вывела во вторник на околоземную орбиту израильский телекоммуникационный спутник AMOS-17. Трансляция ведется на сайте SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с AMOS-17 был осуществлен в 19:23 по времени Восточного побережья США (03:23 GMT+4) с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Вывод спутника на орбиту прошел по расписанию - спустя 31 минуту после старта носителя. Возвращение на Землю первой ступени Falcon 9, до этого дважды использовавшейся в запусках SpaceX, в этом случае не планировалось.

Отмечается, что AMOS-17, принадлежащий компании Space Communication, станет самым современным спутником, обслуживающим Африку. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, его работа значительно улучшит качество и масштабы вещания, широкополосной передачи данных и связи на этом континенте. Планируется, что спутник проведет на земной орбите более 20 лет.

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