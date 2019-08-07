Израильский спутник связи AMOS-17 выведен на околоземную орбиту

7 августа 2019 05:05 (UTC+04:00)

Американская компания SpaceX успешно вывела во вторник на околоземную орбиту израильский телекоммуникационный спутник AMOS-17. Трансляция ведется на сайте SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с AMOS-17 был осуществлен в 19:23 по времени Восточного побережья США (03:23 GMT+4) с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Вывод спутника на орбиту прошел по расписанию - спустя 31 минуту после старта носителя. Возвращение на Землю первой ступени Falcon 9, до этого дважды использовавшейся в запусках SpaceX, в этом случае не планировалось.

Отмечается, что AMOS-17, принадлежащий компании Space Communication, станет самым современным спутником, обслуживающим Африку. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, его работа значительно улучшит качество и масштабы вещания, широкополосной передачи данных и связи на этом континенте. Планируется, что спутник проведет на земной орбите более 20 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вскоре SpaceX запустит на орбиту израильский спутник связи
Израиль 2 августа 11:43
Китай применил идею Маска для повышения точности падения ступеней ракет
Другие страны 26 июля 12:44
Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
В мире 26 июля 03:33
SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС
Другие страны 25 июля 06:05
SpaceX перенесла запуск корабля Dragon на 24 июля
В мире 20 июля 05:33
В Техасе завершились испытания двигателя прототипа корабля Starhopper
Другие страны 18 июля 10:21
Лента новостей
У аэропорта в Кабуле произошел взрыв
Другие страны 06:01
Два землетрясения магнитудой 4,4 зафиксированы у берегов Камчатки
Россия 05:34
Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин
Арабские страны 04:29
Палеонтологи нашли в Новой Зеландии останки гигантского попугая
В мире 04:04
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
Другие страны 03:38
Эрдоган принял главу МИД Узбекистана
Турция 03:14
Бразилия впервые введет санкции против Венесуэлы
Другие страны 02:49
Ким Чен Ын руководил испытаниями новых тактических управляемых ракет
Другие страны 02:26
В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
США 01:53