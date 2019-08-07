Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе

7 августа 2019 08:43 (UTC+04:00)

Китайские дизайнеры победили в конкурсе проектов по восстановлению собора Парижской Богоматери. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили организаторы.

Конкурс под названием Design Notre Dame был организован независимым американским издательским домом GoArchitect. Он не был связан с французским правительством, католической церковью или собором.

Победители получили награду в размере тысячи долларов.

Всего в конкурсе участвовали 226 дизайнеров, выиграл китайский проект под названием ZEYU CAI & SIBEI LI. Победитель был определен открытым голосованием.

По задумке китайских дизайнеров, готический Нотр-Дам будет восстановлен с помощью современных материалов. Так, они предлагают построить зеркальную крышу, а вместо сгоревшего шпиля создать "магнетическую левитационную установку".

"Новый шпиль означает память, присутствие и надежду людей. Капсула времени ритмично движется вверх и вниз, дышит и бьется вместе с городом. Отражение внутри башни шпиля создает калейдоскоп города. Яркое стекло окрашивает свет, тогда как структура отражает тень. Красота и логика окна-розы Нотр-Дама полностью интерпретируется в дизайне", - говорится в описании проекта, опубликованном на сайте конкурса.

Внутри капсулы времени посетители смогут увидеть город, окружающий их собственные портреты, как коллаж. "Здесь люди вспоминают, люди исповедуются, люди молятся", - пишут авторы проекта.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

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