Совбез ООН одобрил запрос французской НПО о поставках гуманитарной помощи в КНДР

Совет Безопасности (СБ) ООН разрешил французской неправительственной организации Triangle Generation Humanitaire поставить в КНДР оборудование для реализации ряда гуманитарных проектов. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, СБ одобрил ввоз в КНДР холодильников на солнечных батареях, портативных компьютеров, а также одного автомобиля.

Проекты французской НПО направлены на "улучшение питания, ухода и условий жизни пожилых граждан, а также устойчивое снабжение детей продовольствием", подчеркивает агентство.

Отмечается, что исключение из-под санкций вступило в силу 25 июля и будет действовать в течение полугода. Несколькими днями ранее было одобрено обращение итальянской компании Agrotec SPA об исключении из-под санкций поставок сельскохозяйственного оборудования в КНДР в рамках гуманитарного проекта. 30 июля СБ ООН разрешил другой итальянской фирме Agriconsulting Europe SA перевести €1,06 млн в КНДР для обеспечения работы Офиса продовольственной безопасности ЕС в Пхеньяне.

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