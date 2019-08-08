МИД Британии обвинил Асада в нарушении режима прекращения огня в Сирии

8 августа 2019 21:17 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил официальный Дамаск и президента Сирии Башара Асада в нарушении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Потрясен ситуацией в Идлибе и тем, как Асад, поддерживаемый Россией, отменил "условное" прекращение огня лишь через несколько дней после того, как объявил о нем. Повторяющаяся модель поведения. Нападение на гражданские объекты - нарушение международного гуманитарного права, которое должно прекратиться", - написал министр в своём Twitter.

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