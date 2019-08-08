В Мексике нашли тела 20 человек

Тела 20 человек обнаружены в четверг в мексиканском штате Мичоакан, сообщил в четверг министр безопасности штата Исраэль Патрон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам Патрона, тела были найдены в трех разных местах города Уруапан. В том числе, сразу девять тел были подвешены на мосту, среди них – две женщины. Кроме того, еще семь тел были найдены расчлененными. На телах некоторых из жертв видны следы пулевых ранений, отмечает портал Excelsior.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки - "Семья из Мичоакана" и картель "Рыцари ордена тамплиеров", который в начале 2011 года отделился от "Семьи". Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели "Лос-Сетас" и "Халиско-Новое поколение".

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