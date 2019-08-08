Сальвини уведомил премьера Италии о необходимости досрочных выборов

8 августа 2019 22:59 (UTC+04:00)

Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини проинформировал премьер-министра страны Джузеппе Конте, что в парламенте более нет большинства для поддержки правительства, и уведомил его о необходимости проведения досрочных выборов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я заявил премьер-министру Конте: давайте сразу направимся в парламент, чтобы зафиксировать, что большинства больше нет, как показало голосование по TAV, и быстро дадим слово итальянцам", - говорится в ноте Сальвини.

Перспектива полноценного кризиса в коалиции, которую "Лига" составляет с "Движением 5 звезд", возникла после голосования в сенате в связи со строительством скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). Сенаторы от "Лиги" проголосовали против резолюции "Движения", призывающей парламент воспрепятствовать проекту, и присоединились в этом вопросе к парламентской оппозиции.

По словам Сальвини, "итальянцам необходимы определенность и правительство, которое занимается делами".

"Мы не хотим больше депутатских кресел или министров, нам не нужны перестановки или технические правительства: после этого правительства, которое сделало много хорошего, могут быть только выборы... Каникулы не могут быть предлогом для потери времени, и парламентарии, если только они не хотят любыми средствами спасти своей мандат, могут вернуться к работе на следующей неделе, как миллионы итальянцев", - сказал вице-премьер.

Накануне Сальвини заявил, что в правительственной коалиции "что-то сломалось". Лидер "Движения", вице-премьер Луиджи Ди Майо в Facebook написал, что "устал от дворцовых игр". Источники в "Движении" сообщили, что оно выступает против "технического правительства", которое в отсутствие парламентского большинства могло бы просуществовать до следующих выборов.

В четверг утром консультации с президентом страны Серджо Маттареллой провел премьер Джузеппе Конте, отменивший пресс-конференцию, которую он планировал устроить перед отпуском. После встречи сообщалось, что речь на ней не шла ни о начале кризиса, ни об отставке Конте. Позднее премьер-министр провел отдельные встречи с Сальвини и Ди Майо.

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