Минфин России оказался готов к возможным новым санкциям США

Минфин России оказался готов к возможному новому пакету санкций Соединенных Штатов, смог воспользоваться хорошей ситуацией на рынке и перевыполнить план по займам в первой половине года, считает менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплайс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.

Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

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