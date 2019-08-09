Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга

Неизвестный с ножом совершил нападение в центре американского Питтсбурга, он ранил двух женщин, одна из них скончалась в больнице, сообщает местный портал TribLive, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на автобусной остановке, где сотрудник полиции в гражданской одежде беседовал с женщиной, которая, как ему показалось, плохо себя чувствовала. Внезапно сзади подошел мужчина и ударил собеседницу полицейского ножом в шею. Затем он ранил другую женщину.

По данным портала, первая из пострадавших женщин скончалась в больнице, вторая - находится в стабильном состоянии.

Нападавший был арестован. Мотивы его действий не установлены. "По всей вероятности, это был акт беспорядочного насилия", - заявил глава отдела по особо тяжким преступлениям городской полиции Виктор Джозеф.

Полиция не видит свидетельств, что нападение было совершено на почве расовой или религиозной ненависти, хотя вторая из пострадавших носила хиджаб.

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