Трампа призвали отозвать сенат с каникул

9 августа 2019 01:53 (UTC+04:00)

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с официальной просьбой отозвать из летних каникул верхнюю палату, чтобы сенаторы рассмотрели законопроект об ужесточении контроля над оружием, который был принят нижней палатой еще в феврале, сообщает в пятницу телеканал NBC News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее с открытым письмом аналогичного содержания выступили мэры 214 американских городов после того, как за одни выходные в США произошли два крупных инцидента со стрельбой, повлекшие многочисленные жертвы.

Житель Техаса убил 22 человек в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой, более 20 были ранены. Еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.

Как отмечает NBC News, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл пока не отреагировал на призыв Пелоси.

Два законопроекта, которые в феврале утвердила находящаяся под контролем демократов палата представителей, называли наиболее значительным шагом в сфере ужесточения контроля надо оружием за пару десятилетий. В частности, они предполагает усиление федеральной системы проверок информации о потенциальном покупателе оружия.

Кроме того, правоохранительные органы получают больше времени на проведение этой проверки – десять дней с возможностью продления еще на десять. Нынешние законы предписывают все равно совершить продажу оружия, если результаты проверки не поступили в течение трех рабочих дней.

Трамп, который в феврале заявлял, что наложит вето на оба этих законопроекта, пока не отреагировал не предложение Пелоси. Однако в свете последних двух инцидентов он сам призвал республиканцев и демократов принять закон, требующий проверки биографических данных при покупке оружия.

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