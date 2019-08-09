Bloomberg: США повременят с решением о предоставлении лицензий на покупку продукции Huawei

9 августа 2019 03:45 (UTC+04:00)

Белый дом повременит с решением о предоставлении американским поставщикам лицензий, которые позволят им продолжать продавать свою продукцию китайской корпорации Huawei, после того, как Пекин временно прекратил закупки сельхозпродукции из США. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс, отмечает Bloomberg, получил около 50 запросов от американских компаний по поводу предоставления таких лицензий и заявил, что они находятся на стадии рассмотрения.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин он назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei.

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