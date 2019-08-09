Суд в США подтвердил право жителей Иллинойса требовать выплат от Facebook

9 августа 2019 03:14 (UTC+04:00)

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) в четверг оставил в силе вынесенное ранее решение, согласно которому несколько миллионов жителей штата могут добиваться от компании Facebook выплаты компенсации за сбор биометрических данных. Об этом свидетельствует информация, поступившая в четверг в электронную базу суда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данное разбирательство было начато в 2015 году, когда жители штата Иллинойс подали коллективный иск к Facebook. Компанию обвинили в том, что сотрудники принадлежащей ей одноименной социальной сети осуществляют сбор биометрических данных пользователей без их согласия, нарушая законы штата. Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру, информацию о цвете их глаз. Из искового заявления следовало, что таким образом были нарушены права примерно 6 млн жителей Иллинойса, подчеркивалось, что они могут требовать выплаты компенсации.

Юристы Facebook добивались лишения иска статуса коллективного, а также полного прекращения производства по делу. Федеральный окружной суд в Калифорнии отказался удовлетворить данные ходатайства компании. Именно эти решения адвокаты Facebook пытались оспорить в апелляционном суде в Сан-Франциско, однако он не согласился с их аргументами.

Согласно вынесенному решению, судьи апелляционного суда, в частности, не согласились с тем, что законы Иллинойса не должны применяться к Facebook, которая базируется в Калифорнии. Кроме того, адвокаты компании утверждали, что дело следует отклонить, поскольку пользователям из-за ее действий не был нанесен какой-либо материальный ущерб. Судьи посчитали, что хранение указанной информации о человеке без его ведома, в том числе биометрической, в данном случае может расцениваться как нанесение ущерба.

Какие дальнейшие действия намерены предпринять истцы, пока не уточняется. На разных этапах судебного разбирательства они отмечали, что каждый из 6 млн потерпевших жителей Иллинойса мог бы потребовать от Facebook от $1 тыс. до $5 тыс.

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