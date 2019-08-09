Венесуэла и Китай расширяют завод по смешиванию нефти

Венесуэла и Китай на фоне усиления санкций США запустили установку, которая позволит увеличить производство нефти в Венесуэле за счет ее смешения с более легкими сортами, данное мероприятие транслировалось в Twitter президента Николаса Мадуро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о совместном предприятии PDVSA и китайской CNPC под названием Sinovensa, расположенном в поясе Ориноко в южной части Венесуэлы. Оно производит нефть марки Merey, идущую на экспорт.

На встрече с Мадуро присутствовали представители посольства КНР и компании CNPC. "Сегодня у нас хорошая новость. После интенсивной работы сегодня даем старт расширению завода по смешиванию (нефти), это совместные инвестиции CNPC и PDVSA", - сказал президент Венесуэлы.

Министр нефти страны Мануэль Кеведо, в свою очередь, отметил, что проект позволит расширить производство разбавленной нефти с 125,5 до 220 тысячей баррелей, перерабатывая в день уже не 105, а 165 тысяч баррелей тяжелой нефти. По словам министра, на первом этапе инвестиции составили 800 миллионов долларов, но затем планируется их расширить еще на 1 миллиард долларов.

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