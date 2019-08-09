Япония может начать самостоятельное сопровождение своих судов в Оманском заливе

9 августа 2019 07:31 (UTC+04:00)

Правительство Японии рассматривает вариант отправки национальных Сил самообороны в район Оманского залива и Баб-эль-Мандебского пролива для сопровождения грузовых судов из-за обострения ситуации там. Об этом в пятницу сообщила газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям ее источников, речь идет о самостоятельной операции вне рамок коалиции, которую предложили создать США. Первый вариант, рассматриваемый в правительстве, предусматривает отправку нескольких сторожевых кораблей Сил самообороны Японии для охраны танкеров и других судов, идущих с японским грузом. В случае возникновения серьезной опасности они смогут открывать огонь по противнику, однако в целом их действия достаточно ограничены.

Согласно второму плану, указанные районы начнут патрулировать самолеты Сил самообороны, которые дислоцированы на японской военной базе в Джибути. Третий вариант предусматривает патрулирование и сопровождение с участием кораблей и самолетов.

Япония, как отмечает издание, не намерена при этом присоединяться к предложенной США программе Sentinel, чтобы не портить хорошие отношения с Ираном. В связи с этим район операции японских Сил самообороны будет ограничен Оманским заливом и Баб-эль-Мандебским проливом рядом с Йеменом и не будет распространяться на Персидский залив и Ормузский пролив.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

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