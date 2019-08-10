В ООН сообщили о случаях гибели иранцев из-за нехватки лекарств вследствие санкций США

10 августа 2019 01:21 (UTC+04:00)

ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идриса Джазаири.

"Повторное введение всеобъемлющих односторонних санкций уже привело к негативным последствиям для осуществления прав человека простых иранцев", - отмечается в документе, распространенном в пятницу. "Наиболее широкие и серьезные последствия санкций отразились, судя по всему, на осуществлении права на здоровье, о чем свидетельствуют многочисленные достоверные источники, которые указывают на ряд случаев неоправданных страданий и даже смертельных исходов из-за недоступности лекарств по причине санкций", - подчеркивается в нем.

Джазаири также предупредил, что последний пакет санкций, введенный США 24 июня 2019 года в том числе в отношении канцелярии руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "представляет собой новую эскалацию, которая, вполне вероятно, еще больше ухудшит ситуацию с топливом и подорвет перспективы мирного урегулирования разногласий между этими двумя странами". "К таким же последствиям, вероятно, приведут объявленное включение в черный список министра иностранных дел Ирана [Мохаммада Джавада Зарифа] и неоднократные угрозы применения вооруженной силы, в том числе угрозы "уничтожения" страны", - указал спецдокладчик.

30 июля представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении Зарифа. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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