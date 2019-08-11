При авиаударе арабской коалиции в Йемене погибли восемь мирных жителей

11 августа 2019 13:45 (UTC+04:00)

Восемь человек погибли, 11 получили ранения при авиаударе арабской коалиции в провинции Хаджа на северо-западе Йемена, сообщил в воскресенье подконтрольный шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) телеканал "Аль-Масира", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации телеканала, авиация коалиции нанесла удар по жилому дому в районе Савамиль провинции Хаджа, в результате чего погибли восемь мирных жителей, большинство из которых являются детьми и женщинами. Кроме того, сообщается, что еще 11 человек получили ранения.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

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