У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье утром у берегов острова Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 7.02 по времени UTC. Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-западу от города Пиргос. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В свою очередь, Институт геодинамики Национальной Афинской обсерватории сообщает, что магнитуда землетрясения составляла 4,5, а сейсмологическая лаборатория Афинского университета пишет, что магнитуда землетрясения составила 4,7, очаг залегал на глубине 28 километров.

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