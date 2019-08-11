У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,0

11 августа 2019 14:38 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье утром у берегов острова Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 7.02 по времени UTC. Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-западу от города Пиргос. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В свою очередь, Институт геодинамики Национальной Афинской обсерватории сообщает, что магнитуда землетрясения составляла 4,5, а сейсмологическая лаборатория Афинского университета пишет, что магнитуда землетрясения составила 4,7, очаг залегал на глубине 28 километров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Загатале зарегистрированы подземные толчки
Общество 09:32
В Турции произошло землетрясение
Турция 03:10
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Другие страны 01:48
В Загатале вновь зарегистрированы подземные толчки
Происшествия 10 августа 15:25
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения в Загатале нет - глава комиссии по ЧС
Общество 10 августа 12:44
Землетрясение в Загатале ощущалось в прилегающих районах до 5 баллов
Общество 10 августа 12:33
Лента новостей
Лионель Месси может пропустить старт чемпионата Испании из-за травмы
В мире 14:12
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан
Политика 14:06
При авиаударе арабской коалиции в Йемене погибли восемь мирных жителей
В мире 13:45
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Общество 13:17
ДТП в Астаре, водитель погиб
Происшествия 13:10
В Баку растет производство промышленной продукции
Бизнес 13:00
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе
В мире 12:27
Туркменистан и Болгария обсуждают совместные проекты
Бизнес 12:22
ИВ Баку предупредила население в связи с сильным ветром
Общество 12:02