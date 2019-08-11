Электромобиль Tesla на автопилоте стал причиной аварии в Москве и сгорел

Вчера вечером на МКАД электромобиль Tesla столкнулся с грузовиком «Газель», влетел в отбойник и сгорел. Авария произошла 42 км МКАД, передает Trend со ссылкой на ixbt.com.

По сообщению ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, в результате происшествия Tesla загорелась и выгорела полностью. В инциденте трое пострадавших, в том числе и владелец Tesla, при этом все пострадавшие получили травмы в результате ДТП, а не пожара.

Как уточнил Telegram-канал 112, за рулём Tesla находился 41-летний Алексей Третьяков с двумя детьми. Третьяков получил перелом ноги и ушиб грудной клетки. Сейчас он находится в реанимации. У детей врачи обнаружили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Канал уточняет обстоятельства аварии. На МКАД сломалась «семерка», водитель вызвал эвакуатор. В этот момент Tesla ехала на автопилоте. Автоматическая система управления не распознала машину, в результате электромобиль на скорости влетел в эвакуатор и загорелся.

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