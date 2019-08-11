В Ливии стороны конфликта обвинили друга в нарушении перемирия

11 августа 2019 16:59 (UTC+04:00)

Противоборствующие стороны в Ливии в воскресенье обвинили друг друга в нарушении перемирия, объявленного в честь праздника Ид аль-Адха, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила ранее о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.

"Группировки военного преступника Халифы Хафтара нарушили перемирие Ид аль-Адха, обстреляв ракетами район пятничного рынка утром первого дня праздника, что привело к ранению троих мирных жителей", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы центра операции "Вулкан гнева", подчиняющегося Правительству национального согласия (ПНС).

"С нескольких огневых позиций предпринимаются попытки обстрелять наши войска снарядами, от очевидцев известно об источниках огня в районах аз-Зухур и военного факультета", - в свою очередь сообщила пресс-служба отрядов Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара.

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