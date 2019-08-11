Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube

11 августа 2019 18:25 (UTC+04:00)

Роскомнадзор направил в компанию Google письмо, в котором требует прекратить использование видеохостинга YouTube для рекламы незаконных акций. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации Роскомнадзора, ряд структур приобретает у YouTube рекламные инструменты (push-уведомления) в целях распространения информации о несанкционированных мероприятиях, направленных на срыв выборов различных уровней в России.

"При этом такие push-уведомления поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в случае непринятия компанией Google мер реагирования Россия будет рассматривать это как вмешательство в суверенные дела государства и воспрепятствование проведению демократических выборов в России. При этом, как сообщили в Роскомнадзоре, ведомство оставляет за собой право на адекватную реакцию.

В пресс-службе Google на просьбу ТАСС ответили, что воздержатся от комментария по поводу письма Роскомнадзора.

В заявлении председателя временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, замглавы комитета СФ по международным делам Андрея Климова, поступившем в воскресенье в ТАСС, говорится, что зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова "использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube)" для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

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