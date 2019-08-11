Власти Ирана намерены избавиться от нефтяной зависимости при формировании бюджета

Тегеран рассчитывает снизить до нуля прямую зависимость наполнения бюджета страны от нефтяных поступлений. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Mehr, заявил глава Организации бюджетного планирования Ирана Мохаммад Бакер Нобахт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с санкциями мы оказались в сложной ситуации и бюджет недополучил значительную часть поступлений. Поэтому мы вынуждены начать фискальную реформу и двигаться в направлении постепенного снижения прямой зависимости бюджета от нефтяных поступлений до нуля", - сказал он. По словам Нобахта, "в настоящее время идет разработка законопроекта по формированию бюджета следующего, 1399 года [по иранскому календарю, соответствует марту 2020 года - марту 2021 года по григорианскому календарю]".

Утвержденный бюджет на 1398 год по иранскому календарю (март 2019 года - март 2020 года) предполагал, что около 30% поступлений будут получены от экспорта нефти. Однако возобновление санкций в отношении Тегерана в связи с односторонним выходом Вашингтона из ядерной сделки затруднило реализацию фискальной политики страны.

В результате ограничительных мер США экспорт углеводородов из Ирана сократился в три раза - до 800 тыс. баррелей в сутки. В 2018 году исламская республика экспортировала 2,6 млн баррелей в сутки. По информации Международного энергетического агентства, в мае 2019-го добыча нефти в Иране находилась на минимальном с 1980-х годов уровне.

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