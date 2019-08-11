NY Post: ученые обнаружили в ДНК Оззи Осборна генетическую мутацию

11 августа 2019 21:58 (UTC+04:00)

Американские ученые, изучившие ДНК рок-музыканта Оззи Осборна, обнаружили генетическую мутацию, которая позволила ему пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Post.

По словам ученого Билли Салливана из медицинской школы при Университете Индианы, обнаруженная у 70-летнего певца мутация повышает защитные силы организма и делает его невосприимчивым к различным стимулирующим веществам.

Как отмечает издание, сейчас издательство National Geographic готовит к печати книгу с результатами исследования влияния мутаций ДНК на поведение и здоровье человека. В ней будет в том числе описан пример генных изменений, найденных у Осборна, который никогда не скрывал, что злоупотреблял наркотиками и алкоголем на протяжении большей части своей жизни.

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) является одним из основателей рок-группы Black Sabbath, созданной в Бирмингеме в 1968 году. Коллектив, имеющий в своей копилке две премии Grammy, продал свыше 70 млн копий альбомов по всему миру. В 2017 году музыканты объявили о завершении совместной работы.

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