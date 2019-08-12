Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 17:33 [воскресенья] по времени Восточного побережья США (01:33 GMT+4)", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США и Европы (Бельгия, Великобритания, Франция и др.).

У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).

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