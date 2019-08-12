Пять детей погибли при пожаре в детском саду в Пенсильвании

12 августа 2019 09:40 (UTC+04:00)

Пятеро детей погибли, еще четверо человек пострадали при пожаре в воскресенье в частном детском саду округа Эри (штат Пенсильвания). Об этом сообщил телекомпании CNN начальник пожарной службы округа Гай Сантоун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, пожар вспыхнул вскоре после часа ночи (08:00 мск) в двухэтажном жилом доме, владелица которого помогала присматривать за детьми днем, когда их родителям требовалось отлучиться. В здании находились восемь человек, включая хозяйку. Погибшим детям было от восьми месяцев до восьми лет. Четверо из них были родственниками, пятый оказался ребенком хозяйки.

Кроме того, пострадал сосед, пытавшийся вбежать в горящий дом и спасти детей, а также владелица учреждения. "Проживавшая там женщина бросилась через пламя наружу и обожгла себе легкие, не осознав того, что произошло. Она поехала в больницу и по пути попала в аварию", - рассказал начальник пожарной службы.

По его словам, причины возгорания устанавливаются. Предварительный осмотр места пожара показал, что в двухэтажном доме был установлен один единственный детектор дыма, который находился на чердаке.

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