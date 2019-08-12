Новый владелец телеканала "Рустави 2" объявил о его продаже

12 августа 2019 14:02 (UTC+04:00)

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши заявил, что продает ее из-за долгов более чем в 24 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, он не может вывести компанию из глубокого финансового кризиса, а она находится на грани банкротства.
Бизнесмен отметил, что готов к переговорам с любым заинтересованным лицом, кроме Михаила Саакашвили. Известно, что Халваши поддерживает правящие власти.

"Я решил продать "Рустави 2" по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего", — сказал он.

Также бизнесмен обвинил бывшего гендиректора телекомпании Нику Гварамию в том, что тот начал "банкротить" телекомпанию сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на нее.

Сообщается также, что долг "Рустави 2" составляет 70 миллионов лари (более 24 миллионов долларов), из них 27 миллионов (более девять миллионов долларов) — перед государством.

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании "Панорама". "Рустави 2" обращался в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ признал жалобы необоснованными.

Бывшему гендиректору телеканала Нике Гварамии предъявили обвинения по делу о злоупотреблении полномочиями и причинении телекомпании финансового ущерба. Вместо него назначили нового директора — им стал Паата Салия, адвокат Халваши.

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