В Венесуэле создадут комиссию, которая определит дату выборов

Национальное учредительное собрание Венесуэлы создаст комиссию, которая определит дату парламентских выборов, сообщает телеканал NTN 24 со ссылкой на спикера собрания Диосдадо Кабельо, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

Данная комиссия определит сроки, исходя и конституции и политической ситуации в стране. При этом Кабельо не исключил, что выборы в Национальную ассамблею могут пройти в этом году.

В июле президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что парламентские выборы могут пройти очень скоро, власти страны к ним готовы.

Мадуро 21 мая предложил оппозиции, которая по итогам прошлых выборов контролирует парламент, провести досрочные парламентские выборы. По его словам, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.



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