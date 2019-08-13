Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая шоппингом на Рождество

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация решила отложить введение новых пошлин на товары из Китая, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее во вторник торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин.

По словам Трампа, США это "делают для рождественского периода", чтобы избежать негативного влияния на покупателей в США.

Американский президент в начале августа анонсировал введение с сентября пошлин в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

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