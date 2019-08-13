Трамп напомнил об обещании Китая покупать у США больше сельхозпродукции

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил надежду на исполнение Китаем взятых на себя обязательств в части покупки сельхозпродукции из США, до сих пор КНР свои обещания в этой части, по словам американского лидера, не исполнила, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Как обычно, Китай сказал, что собирается покупать "много" у наших замечательных фермеров. Пока они не выполнили то, что сказали. Возможно, все изменится!" – написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Трамп в июне провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения, которое предполагает, в частности, значительное увеличение объемов поставок в КНР сельхозпродукции из США.

Однако последний раунд американо-китайских переговоров по торговле в конце июля завершился безрезультатно. США приняли решение ввести пошлины в 10% на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов к тем, что уже были введены (25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов).

Народный банк (ЦБ) Китая с 5 августа начал опускать курс юаня к доллару, и в среду курс китайской валюты вплотную приблизился к психологической отметке в 7 юаней за доллар. США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем.

ЦБ Китая назвал решение США необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая подчеркнул, что не собирается использовать курс юаня в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США, однако значительно понизил курс юаня. Минфин США в ответ объявил Китай "валютным манипулятором".

Во вторник, тем не менее, США пошли на уступки и вывели часть товаров (ноутбуки, сотовые телефоны и пр.) из-под действия пошлин.

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