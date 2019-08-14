Reuters: временная торговая сделка между США и Британией может вступить в силу 1 ноября

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с главой Минфина Великобритании Саджидом Джавидом возможность заключения временного торгового соглашения между двумя странами. Как сообщил во вторник агентству Reuters на условиях анонимности источник в администрации президента США Дональда Трампа, такое соглашение может вступить в силу 1 ноября - на следующий день после запланированной даты Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Представитель администрации сказал журналистам, что Болтон и британский министр финансов Саджид Джавид обсуждали [во время визита Болтона в Лондон] возможность заключения временного соглашения, которое покрывало бы все сектора экономики и было бы рассчитано примерно на шесть месяцев", - говорится в сообщении агентства.

Временная договоренность обеспечила бы двум странам возможность закончить переговоры о заключении полноценного двустороннего соглашения о свободной торговле. Как Лондон, так и Вашингтон демонстрируют заинтересованность в том, чтобы подписать его после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Источник Reuters также заявил о том, что стороны могут подписать дорожную карту проекта заключения соглашения о свободной торговле в ходе саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет 24-26 августа во Франции в Биаррице.

В понедельник вопрос заключения торговой сделки между Соединенным Королевством и США обсудил с Болтоном в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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